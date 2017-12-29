'un gönderilmesiyle ilgili sözleri de taraftarları kızdırdı. Bu konuda Twitter'da "Gazeteleredökmüş saçmış. 40 fırın ekmek de yesen nafile efendi! Senhocası olamazsın" diyerek tepki gösteren bir G.Saraylı hesap, rakamlarlabaşarısızlığını ortaya koydu! İlk 7 sırada bitiren takımların kendi arasında oynadığı maçlardan bir puan durumu oluşturdu.