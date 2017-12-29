 Tudor'un ipliğini pazara çıkardı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'un ipliğini pazara çıkardı

    Tudor'un gönderilmesiyle ilgili sözleri de taraftarları kızdırdı. Bu konuda Twitter'da "Gazetelere çarşaf çarşaf dökmüş saçmış. 40 fırın ekmek de yesen nafile efendi! Sen Galatasaray'ın hocası olamazsın" diyerek tepki gösteren bir G.Saraylı hesap, rakamlarla Hırvat hocanın başarısızlığını ortaya koydu! İlk 7 sırada bitiren takımların kendi arasında oynadığı maçlardan bir puan durumu oluşturdu.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tudor'un ipliğini pazara çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN