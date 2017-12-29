 Terim çılgınlığı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Terim çılgınlığı

    Terim çılgınlığı
    Fatih Terim'in gelişi ile birlikte bayram sevinci yaşayan sarı-kırmızılı taraftarlar durulacak gibi görünmüyor. "Terim gelirse aralık ayında denize gireceğim" diyen bir Galatasaraylı sözünü hiç çekinmeden yerine getirirken bir kısım taraftar da Vodafone Park ve Ülker Stadyumu'na ziyarette bulundu. Stat yanında "Kimse rahat olmasın" yazılı bir flama açan sarı-kırmızılılar ezeli rakiplerine gönderme yaptı.



    Başka bir taraftarı 'in sarıkırmızılı takımla yaptığı anlaşma sonrası attığı 'Nerede kalmıştık?" tweet'ini arabasının camına yazdırdı.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim çılgınlığı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN