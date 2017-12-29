Terim'den Sidcley'e mesajı
Transfer piyasasının nabzını tutan Fotomaç, G.Saray’ın Sidcley’e talip olduğunu duyururken Brezilya’nın Globo Esporte gazetesi de habere yer verdi. Brezilya’nın en büyük gazetesi, Fotomaç’ın sayfalarını da kaynak olarak okuyucularına sundu
YILDIZ KAZANDIRIR
G.Saray'ın gözdesi Sidcley için arkadaşımız Dimas Barbosa, "Çok ofansif bir oyuncu. Türk futbolu için fazla ofansif kalabilir. Belki de şimdiye kadar Avrupa'da olmamasının tek nedeni fazla hücumu düşünmesi. Eğer Terim arkasına baktırabilmeyi başarabilirse Brezilya Milli Takımı için de bir sol bek kazandırabilir" yorumunu yaptı.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:29
-
Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
-
Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
-
Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
Terim'den Sidcley'e mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.