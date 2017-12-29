 Terim'den Sidcley'e mesajı – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Aralık 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Terim'den 'e mesajı

    Terim'den Sidcley'e mesajı

    piyasasının nabzını tutan , G.Saray’ın ’e talip olduğunu duyururken Brezilya’nın Globo Esporte gazetesi de habere yer verdi. Brezilya’nın en büyük gazetesi, Fotomaç’ın sayfalarını da kaynak olarak okuyucularına sundu

    'ın sol bek adaylarından birisi de Atletico PR forması giyen ... 24 yaşındaki futbolcu, 'in sol bek gözdeleri arasında yer alırken Brezilya'da bulunan Galatasaray'ın gözlemcilerinin Sidcley'e Fatih Terim imzalı özel bir mesaj verdikleri iddia edildi. Başarılı teknik adamın, Sidcley'ye; kendisi gibi hücuma hizmet edecek bir sol bek aradığını işaret ettiği ve Brezilyalı oyuncuya "'de yapabileceğine inanıyorsan, senin için talepte bulunacağım" notunu da düştüğü belirtildi. Bu durumun oyuncuyu oldukça heyecanlandırdığı bildirildi.

    YILDIZ KAZANDIRIR
    G.Saray'ın gözdesi Sidcley için arkadaşımız Dimas Barbosa, "Çok ofansif bir oyuncu. Türk futbolu için fazla ofansif kalabilir. Belki de şimdiye kadar Avrupa'da olmamasının tek nedeni fazla hücumu düşünmesi. Eğer Terim arkasına baktırabilmeyi başarabilirse Brezilya Milli Takımı için de bir sol bek kazandırabilir" yorumunu yaptı.

    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Terim'den Sidcley'e mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN