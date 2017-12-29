Cengiz Ünder seferi
Roma’da şans bulamayan genç yıldız, sezon sonuna kadar kiralanacak
SICAK BAKIYOR
Cengiz Ünder'i keşfeden antrenör Ersoy Or, "Cengiz Ünder çok iyi bir Galatasaraylıdır. Galatasaray'da oynamasını çok isterim" açıklaması yapmıştı. Sarıkırmızılı yönetimin, önümüzdeki hafta İtalya'nın yolunu tutacağı belirtilirken forma şansı bulamaması nedeniyle başarılı futbolcunun da Galatasaray'a sıcak baktığı belirtiliyor.
FLORYA'NIN KAPISINDAN DÖNDÜ
Cengiz Ünder ile Galatasaray'ın yollarının kesişmesi ilk değil... Ünder yeni sivrildiği dönemde babasıyla birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'ne giderek seçmelere katılmıştı. Yıldız oyuncuyu keşfeden Ersoy Or, o günleri şu sözlerle anlatıyor: Cengiz'i Florya'da idmana çıkarttılar ve hocaları beğendi. Hemen takıma kazandırmak istediler. Ama yaşının küçüklüğü ve yabancı bir şehir ile yabancı insanlara alışamadı ve geri döndü.
- 29 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:17
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Obradovic'ten takıma eleştiri
Toplam 1
Yorum
poyraz Aziz efendi,Futbol takımını bitirdi,Bayan Basketi bitirdi,Erkek Voleybol zaten Allah versin elimizde bir Erkek basket vardı oda bitti Aziz
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Muharrem Usta'dan yeni yıl temennisi
Toplam 3
Yorum
erol şu adam TRABZONSPOR başkanı.vah TRABZONUM vah.
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Yedeklere şans verdi
Toplam 2
Yorum
resul sağlam rıza çalımbay yedek ağırlıklı kadroyla çıkmakla büyük hata yaptı.oynadığın takım süper lig takımı konya geçen senenin kupa şampiyonu.tur zor
Cengiz Ünder seferi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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