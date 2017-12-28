 Abdurrahim Albayrak açıkladı! Yönetime girecek mi? – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    açıkladı! Yönetime girecek mi?

    <a href="/index/abdurrahim-albayrak?id=a53106bb-286b-4ab5-b65d-826cd41daad0" class="" rel="tag">Abdurrahim Albayrak</a> açıkladı! Yönetime girecek mi?

    camiasının sevilen ismi Abdürrahim Albayrak, 13-20 Ocak'ta yapılacak seçimde tüm baskılara rağmen yönetime girmeme kararı aldı.

    'da başkanlık seçimi için adayların yönetime almaya çalıştığı kararını açıkladı.

    Milliyet'in haberine göre; Albayrak, bu dönem yönetimde görev almayacağını söyledi. Camianın sevilen isimlerinden Abdürrahim Albayrak'ın bu kararı sonrası mevcut yönetim yeni arayışlara gidecek. Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde 4 kez yönetime girerken hepsinde de şampiyonluk yaşamıştı.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:12
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