Galatasaray'da başkanlık seçimi için adayların yönetime almaya çalıştığı Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı.

Milliyet'in haberine göre; Albayrak, bu dönem yönetimde görev almayacağını söyledi. Camianın sevilen isimlerinden Abdürrahim Albayrak'ın bu kararı sonrası mevcut yönetim yeni arayışlara gidecek. Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde 4 kez yönetime girerken hepsinde de şampiyonluk yaşamıştı.