Abdurrahim Albayrak açıkladı! Yönetime girecek mi?
Galatasaray camiasının sevilen ismi Abdürrahim Albayrak, 13-20 Ocak'ta yapılacak seçimde tüm baskılara rağmen yönetime girmeme kararı aldı.
Galatasaray'da başkanlık seçimi için adayların yönetime almaya çalıştığı Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı.
Milliyet'in haberine göre; Albayrak, bu dönem yönetimde görev almayacağını söyledi. Camianın sevilen isimlerinden Abdürrahim Albayrak'ın bu kararı sonrası mevcut yönetim yeni arayışlara gidecek. Albayrak, geçtiğimiz dönemlerde 4 kez yönetime girerken hepsinde de şampiyonluk yaşamıştı.
- 28 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 16:12
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İlk yarıda iki farklı Trabzonspor
Toplam 1
Yorum
Ercan Sosa Sosa ne yapıp edip onu takıma monte etmeliyiz adam Ligimizin üzerinde
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Çalımbay rest çekti: Gidebilir
Toplam 4
Yorum
Ercan Bu Castillo ancak halı sahada top oynayabilir.bizim ne edip edip Sosa yı takıma monte etmeliyiz.elimizdeki en yetenekli oyuncu o
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Tudor'un yeni takımı Süper Lig'den!
Toplam 6
Yorum
ADALET Bence robot susiçten daha iyi olur.Adamda hırs var.Oyun oynanırken oyuna müdahale edebiliyor.Takıma biraz disiplin gelir.
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