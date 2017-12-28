 Galatasaray'da listeler şekilleniyor – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    'da listeler şekilleniyor

    <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'da listeler şekilleniyor

    'da Başkan ve Yönetimi olağanüstü seçim kararı aldıktan sonra her kesimde seçim çalışmaları başladı. Aday olan da olmayan da 'liste' çalışmalarını merak ediyor.

    Camianın önde gelen isimlerinden , , Burak Elmas, , , ve 'ın aday olmayacakları öğrenilirken mevcut Başkan 'in 7 ile 10 arasında yeni isimler seçeceği ve istifa edenler nedeniyle daha güçlü bir kadro kurmak istediği konuşuluyor.

    'a teklif götürüldüğü ancak Eski içişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısının bu duruma nazikçe teşekkür ettiği öğrenildi. 'ın yerine oğlu 'ın Özbek'in listesine alınabileceği de bazı kaynaklarca ifade ediliyor.

    MEVCUT YÖNETİMDEN 5 KİŞİYLE DEVAM
    'da 20 Ocak'taki genel kurul için adayların yarın akşama kadar Divan'a listelerini teslim etmeleri gerekiyor. Başkan 'in yönetiminden daha önce Cüneyt Tanman, Tayfun Demir, Fatih İşbecer ve istifa ederek ayrılmışlardı. Yenilenecek listede mevcut yönetimden Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır, Ali Yüce, Can Topsakal ve Ural Aküzüm'ün yeniden yer alması bekleniyor. İkinci Başkan Cengiz Özyalçın yeni yönetimde yer alamayacak. Özbek'ten affını isteyen diğer ismin ise Tarık Taşar olduğu öğrenildi.

    YENİ İSİMLER İÇİN ADAYLAR
    Özbek'e bir çok yerden isimler önerilirken seçim konusunda zorlanan Başkanı'nın Işın Çelebi, Mete İlkiz, , Ali Fatinoğlu, Refik Arkan, , Mehmet İpekdokuyan, ve Erdal Arslan'ı da yönetim için düşündüğü belirtiliyor.

    CEMAL ÖZGÖRKEY: "MAYIS'TA SEÇİM OLURSA...''
    Bu arada başkan adaylarının listesine almak istediği eski yöneticilerden ve camiasının etkili isimlerinden şu an için listelerde yer almadığını, ancak seçimin Mayıs ayında tekrar edilmesi halinde hem önümüzdeki seçimde hem de Mayıs ayındaki seçimde listelere dahil olabileceğini belirtti. Özgörkey, "Bu baskın seçim, 3 senelik seçim, benim Galatasaraylılık duruşuma uymuyor" dedi.

    MUSTAFA CENGİZ: "LİSTEMİZ HEMEN HEMEN ŞEKİLLENDİ"
    Ocak ayında gerçekleştirilecek olan seçimde başkanlığına daha önce adaylığını açıklayan , "Listemiz hemen hemen şekillendi. 1-2 noktada değerlendirme sürüyor. Hep birlikte ekip olarak çalışmalara devam ediyoruz. Yarın listeleri veriyoruz.

    3 gün öncede listeleri vererek bir ilk gerçekleştirdik. Yarın da listeye ekler yapacağız. 135 kişinin imzasını verdik. Sen neden 'e imza verdin diye soruyorlar. Biz bu mahremiyeti Divan'ın namusuna teslim ediyoruz. Biz haksız bir seçim galibiyeti istemiyoruz. Onurlu, dürüst ve saf, şeffaf bir ile seçim istiyoruz.. Bu liste nasıl ele geçti ? Divan başkanlığı bunun sorumlularını araştırıyor. Bu kişisel bilgilerin korunması(mahrumiyet) kanunu da aykırıdır. Biz listeyi verdikten sonra imza veren isimler aranıyor. 10 gündür de seçim için imza topluyorum. camiasına lekesiz, vizyoner, konusunda uzman, genellikle genç arkadaşları görev alacak. Bu arkadaşlar gelecekte 'a başkan ve yönetici olacaklar, amacımız bu" şeklinde konuştu.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:49
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