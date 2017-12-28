G.Saray'da listelerin teslimi için yarın son gün!

Sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu başkanlığından yapılan açıklamada, başkan adaylarının kulüp tüzüğünün 61. maddesinde belirtilen tüm belgeleri yarın saat 18.00'e kadar imza karşılığında divan kurulu başkanlığına teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.

Belirtilen zamana kadar listelerini teslim etmeyen üyelerin başkan adayı olamayacağı kaydedildi.

