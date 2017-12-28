 G.Saray'da listelerin teslimi için yarın son gün! – Fotomaç – 28 Aralık 2017 ;
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    28 Aralık 2017, Perşembe
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    G.Saray'da listelerin teslimi için yarın son gün!

    G.Saray'da listelerin teslimi için yarın son gün!

    Kulübünde 13 Ocak'ta, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20 Ocak'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olacak isimlerin, ilgili belge ve listelerini yarın teslim etmeleri gerekiyor.

    Sarı-kırmızılı kulübün başkanlığından yapılan açıklamada, başkan adaylarının kulüp tüzüğünün 61. maddesinde belirtilen tüm belgeleri yarın saat 18.00'e kadar imza karşılığında başkanlığına teslim etmeleri gerektiği duyuruldu.

    Belirtilen zamana kadar listelerini teslim etmeyen üyelerin başkan adayı olamayacağı kaydedildi.

    1. 28 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:50
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