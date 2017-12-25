Tolga ve Lato yedek

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları düzelen Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici, yedekler arasında yer aldı. Yaşadıkları sakatlıklar sonrası bir süre takımdan uzak kalan ve sezonun ilk yarısının kalan bölümünde oynamaları beklenmeyen Tolga ve Latovlevici yoğun tedavi programlarının ardından kadroya girmeyi başardı.