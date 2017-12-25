 Krallar iş başındaydı – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Krallar iş başındaydı

    Krallar iş başındaydı
    Galatasaray ve Göztepe'nin golcü isimleri Gomis ve Jahovic dün akşam da skora etki etmeyi ihmal etmedi. Jahovic attığı penaltı golüyle gol sayısını 15'e çıkartırken krallıkta da Burak ve Gomis'i geçip ilk sıraya yükseldi. Gomis de dün belki gol atamadı ama Rodrigues'e yaptığı asist ile varlığını hissettirdi. Bu sezonki 4. gol pasını verdi.
    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:09
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