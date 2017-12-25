Göztepe’yi beşledi

Süper Lig'de teknik direktör olarak Göztepe ile karşılaştığı 4 maçı da kazanan Fatih Terim dün akşam da galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray Terim ile çıktığı bu maçlarda sadece iki gol yedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca, Süper Lig'de Galatasaray teknik direktörü olarak 276. Maçına çıkarken 179. Galibiyetine imza attı (64B, 33M).