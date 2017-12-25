 Eboue'den Terim'e cevap – Fotomaç – 25 Aralık 2017 ;
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    25 Aralık 2017, Pazartesi
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    Eboue'den Terim'e cevap

    Eboue'den Terim'e cevap

    Fatih Terim'in Eboue'ye U14 takımında çalışma teklifinde bulunma kararı sonrası Fildişi Sahilli isimden açıklama geldi.

    Yaşadığı sıkıntılı günler sonrası Galatasaray'dan eski takım arkadaşlarının destek mesajları ve kendisi için başlatılan yardım kampanyası sonrası Eboue, Fatih Terim ve Galatasaraylı eski arkadaşlarından övgü dolu sözlerle bahsetti.

    Fatih Terim'in kendisine Galatasaray U14 takımında çalışma teklifinde bulunacağının gündeme gelmesi sonrası Eboue'den eski hocasına minnet dolu bir cevap geldi.

    Ajansspor editörü Salim Manav'a özel açıklamalarda bulunan Fildişili yıldız isim Eboue, Galatasaray takımında kendisine görev verilirse çok mutlu olacağını belirtti.

    Eboue, "Galatasaray'da Fatih Hoca bana görev verirse çok mutlu olurum. Fatih Terim benim babamdır. Onu çok seviyorum. Onun için her şeyi yaparım. Çünkü onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

    1. 25 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:18
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