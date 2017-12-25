Eboue'den Terim'e cevap
Fatih Terim'in Eboue'ye U14 takımında çalışma teklifinde bulunma kararı sonrası Fildişi Sahilli isimden açıklama geldi.
Yaşadığı sıkıntılı günler sonrası Galatasaray'dan eski takım arkadaşlarının destek mesajları ve kendisi için başlatılan yardım kampanyası sonrası Eboue, Fatih Terim ve Galatasaraylı eski arkadaşlarından övgü dolu sözlerle bahsetti.
Fatih Terim'in kendisine Galatasaray U14 takımında çalışma teklifinde bulunacağının gündeme gelmesi sonrası Eboue'den eski hocasına minnet dolu bir cevap geldi.
Ajansspor editörü Salim Manav'a özel açıklamalarda bulunan Fildişili yıldız isim Eboue, Galatasaray takımında kendisine görev verilirse çok mutlu olacağını belirtti.
Eboue, "Galatasaray'da Fatih Hoca bana görev verirse çok mutlu olurum. Fatih Terim benim babamdır. Onu çok seviyorum. Onun için her şeyi yaparım. Çünkü onu çok seviyorum" ifadelerini kullandı.
- 25 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:18
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Fenerbahçe'de bavullar toplanıyor
Toplam 11
Yorum
Bedri Davut Aykut Kıocaman Fenerbahçe'yi bir antrenör takımı yapmak istiyor . Fener bahçe gibi yıldız oyuncuları olan takımlar antrenör takımı olamaz
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Ersun Yanal o kulübe dava açtı
Toplam 7
Yorum
metin ersun yanal klubu nerdeyse kume dusurecektin bide tazminat istiyorsun adamda buraz utanma olur
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Fenerbahçe'de bavullar toplanıyor
Toplam 11
Yorum
alik korkak oyun gol getirmiyor. gollcüsuz oyun korkak oyun yine hüsran yine kayıp 2 puan.ceza sahasında kısa paslar verkaçla defansı açmalıydı.
Eboue'den Terim'e cevap haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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