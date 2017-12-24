G.Saray'dan Sabri Sarıoğlu'na vefa
Galatasaray altyapısından yetişen ve burada 16 sezon A takım forması giyen Sabri Sarıoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlarca vefalı bir şekilde karşılandı.
Göztepe'de kaptanlık bandını takan Sabri Sarıoğlu, Türk Telekom Stadı'nda alkışlar eşliğinde sahaya çıktı.
Eski oyuncularını önce alkışlayan futbolseverler, ardından da tezahüratlar yaparak tribünlere çağırdı. Galatasaray taraftarlarının çağrısına kayıtsız kalmayan Sabri, tribünlere giderek alkışlarla karşılık verip, taraftarları selamladı.
Öte yandan, müsabaka öncesi Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin tarafından Sabri'ye plaket takdim edildi.
Bu arada Galatasaray takımı, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın anısına sahaya, üzerinde "Kalbimizdesin Yavuz Yılmaz." yazılı pankartla çıktı.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:06
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 5
Yorum
Teko Abi Beşiktaş alsın adam iyiydi gs haksızlık yaptı adam iyide oyuncu türk takımlarından biri renklerine bağlasın
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Olcay Şahan’ın ağabeyine 500 bin euro
Toplam 2
Yorum
zz61 bitik volkanı burak istedi diye al m.ekiciyi fb satma 2.5m zarar et olcayın kardeşine 500 öde ohh hacıbaba teknesi.bi akıllı adam glmiyckmi
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Evlere şenlik hata
Toplam 9
Yorum
sinan pas atan topçu o kafası ne işi yarıyosa yahu bi kaldır sağına soluna baksan bu hatayıda yapmazsın
G.Saray'dan Sabri Sarıoğlu'na vefa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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