 Fatih Terim'in ilk yardımcısı belli oldu – Fotomaç – 24 Aralık 2017 ;
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    24 Aralık 2017, Pazar
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    'in ilk yardımcısı belli oldu

    Fatih Terim'in ilk yardımcısı belli oldu

    'da döneminin başlamasıyla beraber kimlerin yardımcısı olacağı merak konusu oldu.

    'da döneminin başlamasıyla beraber yeni "A Takımı'nda" da kimlerin olacağı büyük bir merak konusu olmaya başladı.

    Hasan Şaş, Ümit Davala, Johan Elmander ve Taffarel ile görüşmelerini sürdüren Fatih Terim, ilk hamlesini yaptı; .

    A Milli Takım'da Levent Şahin ile beraber çalışan ve daha sonra Şahin'in Adanaspor'a gitmesine vesile olan Terim, Şahin'i bu kez de Galatasaray'daki ekibine dahil etti. Levent Şahin, Galatasaray'daki ilk antrenmanına dün Fatih Terim önderliğinde çıktı.


    1. 24 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 12:19
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