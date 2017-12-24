Fatih Terim'in ilk yardımcısı belli oldu
Galatasaray'da Fatih Terim döneminin başlamasıyla beraber kimlerin yardımcısı olacağı merak konusu oldu.
Galatasaray'da Fatih Terim döneminin başlamasıyla beraber yeni "A Takımı'nda" da kimlerin olacağı büyük bir merak konusu olmaya başladı.
Hasan Şaş, Ümit Davala, Johan Elmander ve Taffarel ile görüşmelerini sürdüren Fatih Terim, ilk hamlesini yaptı; Levent Şahin.
A Milli Takım'da Levent Şahin ile beraber çalışan ve daha sonra Şahin'in Adanaspor'a gitmesine vesile olan Terim, Şahin'i bu kez de Galatasaray'daki ekibine dahil etti. Levent Şahin, Galatasaray'daki ilk antrenmanına dün Fatih Terim önderliğinde çıktı.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:19
-
Avantaj kaybettik
Toplam 2
Yorum
erdi saldıracaksın hocam saldıracak
-
Stoperde örnek kulüp!
Toplam 1
Yorum
celal bedava dedıgın ımza parası 1.5 menajer 1.2 yıllık 3mılyon eurmu
-
G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 2
Yorum
RUZ SEVGİLİ EBUUE DOĞRU İSE ÇOK YAZIK ETMİŞSİN KENDİNE GS YIN UNUTULMAZI. AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR. SEN BUNU NASIL DÜŞÜNMEZSİN. AMA GS LILAR SENİ ÇOK SEVİYO
Fatih Terim'in ilk yardımcısı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.