Lionel Carole sürprizi!
Galatasaray’ın başına geçen Fatih Terim, Lionel Carole’ün dönüşünde büyük bir şans yakaladı.
GUİLHERME GELİYOR
Brezilya'nın Corinthians ekibinde forma giyen sol bek Guilherme Arana ve kulübüyle her konuda anlaşan ve önümüzdeki günlerde resmi imzayı atacak olan Sevilla, bu transferi gerçekleştirmesiyle zaten fazla forma şansı bulamayan Galatasaraylı futbolcuyu gözden çıkardı.
Terim'in ihtiyaç duyduğu dönemde gerçekleşen önemli gelişme, sarı-kırmızılı camiada yüzleri güldürdü. Sevilla'da 5'i lig olmak üzere 9 maçta forma giyen Carole, sezon başında Galatasaray ile UEFA Avrupa Ligi'nde de sahaya çıkmıştı.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 11:57
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Toplam 10
Yorum
Neden kalmazlar Benim anlamadigim bu t’s Buyuk takimiz diyorlar Ama Iyi oyuncularini tutamiyorlar zamaninda ogun,Abdullah,selcuk,burak sira yazicida Galiba
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Toplam 3
Yorum
Serkan Onur un altı pas içine gelen top u alması lazımdı. yazık oldu . çok önemli 2 puanı kaybettik.
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Toplam 2
Yorum
shadow yazıklar olsun kimseden puan alamıyor bir tek Ts den alıyor yazıklar olsun bu mu büyük takım ?
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