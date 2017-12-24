Haluk Ulusoy'dan başkanlık kararı!
Galatasaray'da yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde muhalifler, başkan adaylığı için Haluk Ulusoy'un kapısını çaldı. Ancak Ulusoy, uzun süren ikna çabalarına karşın aday olmayacağını ifade etti.
CENGİZ'E DESTEK YOK!
Dursun Özbek'e karşı başkan adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz'e ise muhalefetten destek gelmiyor. Bugüne kadar yönetimlerde yer almadığı için muhalif isimlerin Mustafa Cengiz'e destek vermeyeceği ve tepeden inme bir başkan istemedikleri ifade edildi. Muhalif kesim, hafta başına kadar başkan adaylığı konusunda bir isimde birleşemezse, Dursun Özbek, 20 Ocak'ta yapılacak olan seçimli genel kurula oldukça güçlü bir şekilde girecek.
- 24 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:12
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Avantaj kaybettik
Toplam 2
Yorum
erdi saldıracaksın hocam saldıracak
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Stoperde örnek kulüp!
Toplam 1
Yorum
celal bedava dedıgın ımza parası 1.5 menajer 1.2 yıllık 3mılyon eurmu
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G.Saray'ın eski yıldızı intiharın eşiğinde!
Toplam 2
Yorum
RUZ SEVGİLİ EBUUE DOĞRU İSE ÇOK YAZIK ETMİŞSİN KENDİNE GS YIN UNUTULMAZI. AK AKÇE KARA GÜN İÇİNDİR. SEN BUNU NASIL DÜŞÜNMEZSİN. AMA GS LILAR SENİ ÇOK SEVİYO
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