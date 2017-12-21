MAYISTA YENİDEN SEÇİM
Dursun Özbek, "Yeni yönetim 3 yıl için seçilecek" dese de 20 Ocak 2018'deki olağanüstü genel kurulunda seçilecek yönetimin, ne kadar süre görev yapacağı konusu tartışılıyor. Kulüp tüzüğündeki, "olağan genel kurulların 3 yılda bir mayıs ayının ikinci yarısında yapılacağı" maddesi ile "seçilen yönetimlerin görev süresinin 3 yıl olduğu" maddesi çelişkiye neden oluyor. Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, "20 Ocak'ta seçilecek yönetim, 3 yıl için göreve gelecektir" dedi. Buna karşılık buna karşı çıkan Prof. Dr. Hamdi Yasaman ise mayıs ayı olağan genel kurulunu pas geçmenin hukuki açıdan doğru olmadığını savundu. Yasaman, "Bence hukuki değil. Önümüzdeki mayıs ayında seçimin olağan sürecinde tekrar yapılması gerekir" ifadesini kullandı.
- 21 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:30
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Listede 3 Türk... Biri Beşiktaşlı!
Toplam 1
Yorum
vvhş uvşıub
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 15
Yorum
maho eyri oturup dogru konusmak gerek Gs de tek sorun Tudor deildi yenilen gollerde defansin hicmi hatasi yok belhanda feghouili sahada yoklar .
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Müller'den Beşiktaş yorumu
Toplam 1
Yorum
BJK li 1903 Mustafa Beşiktaş ta ciddi bir takım. her iki maçta da goller olacak. dileğim karakartalımızın turu geçmesi...
MAYISTA YENİDEN SEÇİM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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