 G.Saray çocuk oyuncağı mı? – Fotomaç – 21 Aralık 2017 ;
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    21 Aralık 2017, Perşembe
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    G.Saray çocuk oyuncağı mı?

    G.Saray çocuk oyuncağı mı?
    Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Hamdi Yasaman, "G.Saray'ı kaosa sürükledi" diyerek erken seçim kararını hiç doğru bulmadığını söyledi. 15 gün önce mali genel kurul yapıldığını anlatan Yasaman, "Orada güzel bir tablo çizdiler, umut dağıttılar. 15 gün içinde bir şey değişmedi. Sadece yenilgiler var. Çocuk oyuncağı değil. Bu karar Galatasaray'ı kaosa ve krize sürükleyecek. Çok büyük riskler alındı. Yeni bir takım kuruldu. Maliyeti 100 milyon euro. Şampiyonluk gelmezse bunu karşılamak mümkün değil" diye konuştu
    1. 21 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:31
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