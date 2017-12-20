Terim ilk kez konuştu
Herkesin gözünü çevirdiği Fatih Terim kendisine “Hocam Galatasaray’a gidiyor musun?” diye soran yakın dostlarına “Ne arayan var ne de soran” yanıtı verdi.
ALTERNATİF OLMAZ
Yine alınan bilgilere göre eğer Başkan Dursun Özbek ilk olarak bir yabancı teknik adamla görüşüp teklif yaparsa Fatih Terim için Galatasaray defteri kapanacak. Başarılı hocanın asla başka bir ismin alternatifi olmayı kabul etmeyeceği ve bu nedenle yaşanacak gelişmeleri çok yakından takip ettiği belirtiliyor.
GALATASARAY'I BEKLİYOR
Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan teklif alan fakat ekonomik koşullarda anlaşma sağlayamayan Fatih Terim'in yine yurt dışından talipleri olduğu fakat Galatasaray'ı beklediği ifade ediliyor. Eğer Dursun Özbek'ten herhangi bir teklif gelmezse, Terim de diğer alternatifleri değerlendirecek ve kariyerinde yeni sayfa açacak.
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- 20 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:59
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Malatya, Gümüş’ü istiyor
Toplam 1
Yorum
Gslı Kiralık verin oynasın ardanın manisaspora gitmesini hatırlatıyor bana...
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Terim ilk kez konuştu
Toplam 6
Yorum
emre fatıh terim gelecek galatasaray şampiyon olacak
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Tudor'dan şok tavır!
Toplam 10
Yorum
wolverine82 yazık oldu tudor abu saatten sonra gs hayatta toparlanamaz şampiyonluk için başakşehir ile yine yarış halinde olururz artık
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