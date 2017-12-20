Özbek niye aday oluyor

Başkan adaylığıyla ilgili adı geçen Turgay Kıran, Dursun Özbek'in yeniden aday olmasına şaşırdığını söyledi. "Başkan, neyi iyi yaptı da 3 yıl daha devam etmek istiyor anlamadım" derken adaylığıyla ilgili olarak ise henüz karar vermediğini ancak çalışma yaptığını söyledi.