 Özbek niye aday oluyor – Fotomaç – 20 Aralık 2017 ;
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    20 Aralık 2017, Çarşamba
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    Özbek niye aday oluyor

    Özbek niye aday oluyor
    Başkan adaylığıyla ilgili adı geçen Turgay Kıran, Dursun Özbek'in yeniden aday olmasına şaşırdığını söyledi. "Başkan, neyi iyi yaptı da 3 yıl daha devam etmek istiyor anlamadım" derken adaylığıyla ilgili olarak ise henüz karar vermediğini ancak çalışma yaptığını söyledi.
    1. 20 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:29
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