Görevden kaçmayın

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağanüstü genel kurul kararının alınmasının ardından dün düzenlediği basın toplantısında birbirinden çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte'in öne çıkan sözleri: "Yönetim olarak seçimli genel kurul yapılmasına ihtiyaç hissetiğimiz için bu seçimi yapıyoruz.Başkanı ve yönetimini yıpratmak isteyenler, kulübe vurmaya başladı. Galatasaray bunu hak etmiyor. Hiç kimse sadece başkanı ve yönetimi yıpratmak amacıyla Galatasaray'a zarar veremez. Kimse Galatasaray'ın kılına zarar veremez."olduğu gibi mayısta da şampiyonluğun en önemli adaylarından biriyiz. Mayıs 2018için çok kritik bir tarihtir. Artık kenetlenme zamanı. 20 Ocak'ta kim seçilirse seçilsin, geriye kalangörevi; seçilen başkanın etrafında birleşmek. 2018 yürüyüşünde başkanın yanında olacağız. 2018'e daha güçlü bir yönetim ve daha güçlü bir camia ile girmeliyiz.seneden beri olduğu gibi yönetim görevinin başındadır.için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu seçim, şampiyonluk yarışını asla etkilemeyecektir. Yeni yönetim için şu ana kadar kimse ile görüşmedim. Yürüşümüze katılacak kim varsa herkesle görüşeceğim. Burada önemli olan'a hizmet etme arzusunda kim varsa onlarla görüşeceğim. Herkese kapım açık. Huzur içinde mayıs 2018'e gitmemiz gerekiyor. Hizmetten kaçmamamız gerekiyor. Lütfen göreve davet edilen kişiler bundan kaçmasın."Terim benim çok sevdiğim, Galatasaray'a müthiş hizmetler vermiş bir Galatasaraylı. 1-2 aydan berietrafında devamlı bir tartışma dönüyor. Bunun Fatih'e zarar verdiğini düşünüyorum. Galatasaray'ın sembolleşmiş bir ismini neden biz yıpratıyoruz. Biz bütün bunları değerlendirip seçim yapmak durumundayız. Bu isimlerin yıpratılmamasını istiyoruz. Bırakın yönetim kurulu bunu değerlendirip kararını versin."aylık değil 3 yıllık dönem için seçim yapmak doğru. Yönetimlerde süreklilik esastır. Bundan sonra daha kolay yönetilecek birbırakmak istiyoruz. Seçime herkes eşit şartlarda giriyor. Adaylar,ile ilgili ne bilmek istiyorsanız, gelin evraklarıyla beraber tek tek anlatayım. Bilin ona göre seçime girin, ona göre projelerinizi yapın. 24 saat kulüpteyim, gelsinler tek tek anlatıyım. Seçim dönemi çekişmelerinin son bulması için seçime gidiyoruz."Dursun Özbek, basın toplantısında en net olarak, Tudor'un gönderilmesinden itibaren hoca arayışlarının başladığını ifade etti.Açık vermediği tek konu da Fatih Terim konusuydu. Bununla ilgili bence çok ciddi görüşmeler yapıyor.Yönetime girecek kişilerle de görüşmeler yapılıyor.Çünkü yarın öbür gün bir sıkıntı yaşamak istemiyor.Ocağın ilk haftasında yeni teknik direktörün netleşeceğini düşünüyorum. Seçime 10 gün süre olması muhalefet açısından sorun olmayacaktır. Daha önce bin tane imza toplayanlardan mutlaka bir liste çıkacaktır.Dursun Özbek istifa kararının ardından yapacağı basın toplantısında tüm soruları cevaplayacağını duyurmuştu. Ama Galatasaraylılar Dursun Özbek'ten sorularına cevap beklerken kafaları daha da karıştı. Ne Fatih Terim için ne de yeni yönetimi konusunda net bir şey söylemeyen Özbek, toplantıda suyu bulandırdı. En önemlisi Mayıs 2018'e dikkat çekmesiydi. 4 senedir zarar eden Galatasaray bu dönemde de zarar açıklarsa yönetimin başına kayyum atanabiliyor. Bu toplantıdan çıkan tek sonuç, Özbek'in karşısına aday çıkmaması için 20 Ocak'ı seçtiğidir.Dursun Özbek basın toplantısı bazılarına göre bir şey söylemedi. Bana göre; "G.Saray'ın sorunu şu dönemde, teknik direktör veya futbol takımı değil 'iflas'. Kayyumu işaret etti. Son olarak 297 milyon TL zarar açıklayan G.Saray, 2018 Mayıs'ında da zarar açıklarsa "kayyum" riskiyle değil, gerçeğiyle karşı karşıya kalacak. Bu da sermaye piyasası kanunlarına göre halka açık Sportif AŞ'nin 5 yıl üst üste zarar etmesi demek. Yani 'A Grubu' hisselerin imtiyaz haklarının ortadan kalkması, Sportif A.Ş'ye kayyum atanması demek. Tahminlerime göre 200 milyon euro'luk bir sermayeye ihtiyacı var kulübün. Bu şartlarda yabancı bir ortak bulunması en mantıklısı gibi görünüyor