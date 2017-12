Özbek, yeni yönetimin görev süresini açıkladı!

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları;



Dün itibarıyla 2 tane önemli karar aldık. Tudor'la olan birlikteliğimizi sona erdirdik ve Olağanüstü Genel Kurul kararı aldık. Aldığımız kararlar Galatasaray'a hayır getirecek. Galatasaray Genel Kurul Üyeleri'nin seçime katılmalarını ve iradelerini ortaya koymalarını diliyorum. Galatasaray yönetimi olarak, erken seçimin ne zaman yapılacağı tüzükte belirtilmiş. Şu anda ihtiyaç hissettiğimiz için seçimi yapıyoruz.



"GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUN EN ÖNEMLİ ADAYLARINDAN"

2.5 yıldır olduğu gibi, Galatasaray yönetimi yine görevinin başındadır. Aksama olur mu gibi yorumları boşuna yapmasınlar. Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başarısını en üst seviyeye çekeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bugün olduğu gibi, Mayıs'ta da şampiyonluğun en önemli adaylarından birisidir. Normal durumda ne yapıyorsak, bugün de aynı şeyi yapmakla mükellefiz. Hatta daha güçlü, daha azimli olarak kararları alacağız. Galatasaray'da hizmet yönünden bir aksama olması söz konusu değildir.



"SEÇİLEN BAŞKANIN ETRAFINDA BİRLEŞMELİYİZ"

Mayıs 2018'e giderken, mevcut yönetimin güçlendirilmesi hasıl olmuştur. Bugünden itibaren Mayıs 2018'e yürüyüşümüz çok kuvvetli olmak zorunda. Mayıs 2018 çok kritik bir tarih. Mayıs 2018 Galatasaray için çok önemli bir tarihtir. 20 Ocak'ta kim seçilirse seçilsin geriye kalan tüm Galatasaraylıların seçilen başkanın etrafında birleşmesi gerekmektedir.



"HİZMETE DAVET EDİLEN HER KİM VARSA GÖREVDEN KAÇMASIN"

Seçim kararını dün akşam aldık ve şu ana kadar kimseyle görüşmedim. Bundan sonra birlikte yürüyeceğimiz kim varsa, hepsiyle görüşeceğim. G.Saray'a hizmet etme arzusunda olan kim varsa, onunla görüşeceğim. Ben burdan şunu söylemek istiyorum. Hizmete davet edilen her kim varsa görevden kaçmasın.



YÖNETİM 3 YILLIĞINA MI GELECEK?

Tüzükte her şey bellidir. Sayın Ünal Aysal seçime giderken de süresi belliydi, sayın Alp Yalman da seçime giderden de süresi belliydi. Sırf polemik yaratmak uğruna, bir şeyleri zedelememekte fayda var. Önünde proje uygulamak uğruna, belli bir zaman olması lazım. X bir proje yapıyoruz. Eleştirinin ötesinde zarar vermek için söylemler oluyor. Galatasaray başkanını ve yönetimini yıpratmak isteyenler, Galatasaray'a vurmaya başladı. Galatasaray bunu hak etmiyor. Bunu neden Galatasaray'a yapıyorsunuz? Hiç bir mihrak, Başkanı ve yönetimi yıpratmak uğruna Galatasaray'a zarar veremez. Divan Kurulu'nda da söyledim. Ne oluyor bize kardeşim? Bir şeye asla müsaade etmem. Kimse, Galatasaray'ın zerresine zarar veremez. 20 Ocak tarihinde seçilecek yönetimin arkasındayım.



TUDOR LİNÇ EDİLDİ

Son güne kadar Sayın Tudor'a destek verdim. Ancak Sayın Tudor öyle bir lince uğradı ki. 9 puan öndeyken linç başladı. Sayın Tudor, Galatasaray'a hizmet etmek seviyesinden uzaklaşmaya başladı. Gerek psikolojik, gerek mental olarak.



"BÜTÜN ADAYLARA KAPIMIZ AÇIK"

Galatasaray başkanlığı günlük, bir ay önceden karar verilen bir şey değildir. Galatasaray başkanlığı için seneler öncesinden başlanır çalışmaya. Galatasaray başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği 1 ayda karar verilecek iş değildir. İstiyorsanız yıllar öncesinden hazırlanmalısınız. Bugünden itibaren çağrı yapıyorum, her kim seçime girecekse kapımız açık. Gelsinler, Galatasaray'ı bütün çıplaklığıyla onların önüne koyalım.



"BEN BU GÖREVİNE TALİBİM!"

Ben Galatasaray'ın bu görevine talibim! Seçime girecek arkadaşlarımın aynı şartlarla seçime girmesini istiyorum. Başkanlar seviyesinde yapılan tartışmaların Galatasaray'a faydası yok. Enkaz edebiyatı dönemi ve 'Ben seçileyim, geldikten sonra bakarız' devri bitti. Galatasaray'ın 2018 Mayıs'a giderken büyük sorumlulukları var. Ben bu hedefe götürmek üzere tekrar başkanlığa adaylığımı açıklıyorum. Herkes de bu şekilde başkanlığını açıklamalı.



''KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN''

Yönetimlerde süreklilik esas. Şu anda Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetimi var. Galatasaray yönetimi, bütün ihtiyaçları yerine getirmekle yükümlüdür. 20 Ocak tarihinde seçime gidiyoruz diye her şeyi serdik mi? Hayır. Bundan sonraki döneme daha iyi bir Galatasaray, daha yönetilebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Bu doğrultuda en iyi çalışmayı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.



"2018'DE BAŞARISIZLIK, ÇOK KÖTÜ GELECEK HAZIRLAR"

"2018 Mayıs, Galatasaray için çok önemli. Yönetime destek verilmeli, destek olmazsa hangi yönetim gelirse gelsin başarılı olamaz. Sportif AŞ'nin 2018'de bazı mecburiyetleri var. Bir kaotik durumda bu sonuçlar alınamaz, bu sonuçlara ulaşmak zorlaşır. Zaten Divan'da bu konuyu tartıştık. Mayıs 2018'e giderken Galatasaray'da huzur olması lazım. 2018'de başarısızlık, Galatasaray için çok kötü bir gelecek hazırlar. Mayıs 2018 vurgumun UEFA ile ilgisi yok. 2018 itibarıyla 5 yıl üst üste zarar etmek Sportif A.Ş.'de bazı kısıtlamaları beraberinde getiriyor. Hiç kimse bunu küçümsemesin, herkesin bu taahhütü vermesi gerekiyor. Ben, bunu garanti ediyorum. Hiç kimse hiçbir mazeretin arkasına saklanmasın"



GELECEK İSİMLERİ, YENİ YÖNETİM İSTEMEZSE NE OLACAK?

"Biz göreve geldiğimiz zaman antrenör yok muydu, futbolcular yok muydu? Vardı. Biz, 20 Ocak ertesine kadar Galatasaray yönetimindeyiz, ne gerekiyorsa da yapmakla mükellefiz. Yönetim gidince, herkes gidecek diye bir şey yok. Yeni yönetim, yeni teknik direktör ya da futbolcular ile göreve başar diye bir durum söz konusu değil. Galatasaray'ı kim yönetiyorsa yönetsin üzerlerinde mesuliyetleri vardır."