 Koray Günter ayrılıyor! – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    ayrılıyor!

    <a href="/index/koray-gunter?id=ea5bcae5-5033-4b55-84bb-53ab4391bdfb" class="" rel="tag">Koray Günter</a> ayrılıyor!

    Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 'e İtalya'dan talip çıktı.

    Galatasaray'ın 2014 yılında Dortmund'dan 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen bedavaya İtalyan kulübe gidiyor.

    Takımda bekleneni veremeyen ve yaşadığı sakatlıklar sonrası gözden düşen, kulüpte istenmeyen adam olan , sezon sonu takımdan ayrılıyor. İtalya'da yayın yapan tuttomercato'nun haberine göre, 23 yaşındaki savunmacıyla Lazio ve Torino yakında ilgileniyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Koray'ın menajeri ile iletişime geçen İtalyan kulüpleri bonservis bedeli ödemeden futbolcuyu takıma katmayı planlıyor.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:01
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