Koray Günter ayrılıyor!
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Koray Günter'e İtalya'dan talip çıktı.
Galatasaray'ın 2014 yılında Dortmund'dan 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Koray Günter bedavaya İtalyan kulübe gidiyor.
Takımda bekleneni veremeyen ve yaşadığı sakatlıklar sonrası gözden düşen, kulüpte istenmeyen adam olan Koray Günter, sezon sonu takımdan ayrılıyor. İtalya'da yayın yapan tuttomercato'nun haberine göre, 23 yaşındaki savunmacıyla Lazio ve Torino yakında ilgileniyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Koray'ın menajeri ile iletişime geçen İtalyan kulüpleri bonservis bedeli ödemeden futbolcuyu takıma katmayı planlıyor.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 15:01
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Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
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