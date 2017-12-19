Galatasaray'ın 2014 yılında Dortmund'dan 2,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Koray Günter bedavaya İtalyan kulübe gidiyor.

Takımda bekleneni veremeyen ve yaşadığı sakatlıklar sonrası gözden düşen, kulüpte istenmeyen adam olan Koray Günter, sezon sonu takımdan ayrılıyor. İtalya'da yayın yapan tuttomercato'nun haberine göre, 23 yaşındaki savunmacıyla Lazio ve Torino yakında ilgileniyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Koray'ın menajeri ile iletişime geçen İtalyan kulüpleri bonservis bedeli ödemeden futbolcuyu takıma katmayı planlıyor.



