İşte Tudor'a ödenecek tazminat
Sarı kırmızılı camianın merak ettiği tazminat sorusunun cevabı belli oldu...
Galatasaray'da avukatların Igor Tudor'un fesih sözleşmesini hazırladığı iddia edilirken, Cimbom'un Hırvat teknik adama ne kadar tazminat ödeyeceği de merak edilmeye başlandı.
Sarı kırmızılı takımın başında ilk maçına Şubat 18'de çıkan, o günden bu yana 33 maçta 18 galibiyet 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan ve 1,76 puan ortalaması tuturabilen Igor Tudor'a Galatasaray'ın bu ayrılığın ardından 400 bin Euro tazminat ödeyeceği öğrenildi.
İŞTE TUDOR'UN YERİNE GELEBİLECEK İSİMLER:
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:05
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
İşte Tudor'a ödenecek tazminat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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