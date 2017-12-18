İşte Tudor'a ödenecek tazminat

Galatasaray'da avukatların Igor Tudor'un fesih sözleşmesini hazırladığı iddia edilirken, Cimbom'un Hırvat teknik adama ne kadar tazminat ödeyeceği de merak edilmeye başlandı.

Sarı kırmızılı takımın başında ilk maçına Şubat 18'de çıkan, o günden bu yana 33 maçta 18 galibiyet 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan ve 1,76 puan ortalaması tuturabilen Igor Tudor'a Galatasaray'ın bu ayrılığın ardından 400 bin Euro tazminat ödeyeceği öğrenildi.



İŞTE TUDOR'UN YERİNE GELEBİLECEK İSİMLER:



