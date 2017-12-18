 'Arkandayız' demişlerdi 3 gün sonra gönderdiler – Fotomaç – 18 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    'Arkandayız' demişlerdi 3 gün sonra gönderdiler

    'Arkandayız' demişlerdi 3 gün sonra gönderdiler

    Tudor'la sarı-kırmızılı takımın yolları ayrıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 3 gün önce Tudor'a "Eleştirilere kulak asma, biz senin arkandayız" ifadelerini kullanmıştı.

    Galatasaray'da beklenen oldu ve sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik adamla yollarını ayırdı. Yen Malatyaspor maçının ardından tepkilerin artmasının üzerine Galatasaray yönetimi Tudor'la ilgili kararı verdi. Bir araya gelen yönetim 3 gün önce "Arkandayız" açıklaması yaptıkları Tudor'la yollarını ayırdı.

    1. 18 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:42
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