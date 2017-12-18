'Arkandayız' demişlerdi 3 gün sonra gönderdiler
Tudor'la sarı-kırmızılı takımın yolları ayrıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 3 gün önce Tudor'a "Eleştirilere kulak asma, biz senin arkandayız" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray'da beklenen oldu ve sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik adamla yollarını ayırdı. Yen Malatyaspor maçının ardından tepkilerin artmasının üzerine Galatasaray yönetimi Tudor'la ilgili kararı verdi. Bir araya gelen yönetim 3 gün önce "Arkandayız" açıklaması yaptıkları Tudor'la yollarını ayırdı.
- 18 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:42
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
'Arkandayız' demişlerdi 3 gün sonra gönderdiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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