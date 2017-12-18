'Arkandayız' demişlerdi 3 gün sonra gönderdiler

Tudor'la sarı-kırmızılı takımın yolları ayrıldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 3 gün önce Tudor'a "Eleştirilere kulak asma, biz senin arkandayız" ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray'da beklenen oldu ve sarı-kırmızılılar, Hırvat teknik adamla yollarını ayırdı. Yen Malatyaspor maçının ardından tepkilerin artmasının üzerine Galatasaray yönetimi Tudor'la ilgili kararı verdi. Bir araya gelen yönetim 3 gün önce "Arkandayız" açıklaması yaptıkları Tudor'la yollarını ayırdı.

