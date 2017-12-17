Yeni Malatyaspor 2-1 Galatasaray | Maç özeti

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 yenilen Galatasaray, liderliği Medipol Başakşehir'e bıraktı.

Yeni Malatya Stadı'nda oynanan mücadelenin 38. dakikasında Pereira, 43. dakikasında da Boutaib ile goller bulan ev sahibi ekip, devre arasına 2-0 önde gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında daha etkili olan Galatasaray, 74. dakikada Ndiaye'nin golüyle farkı 1'e indirse de kalan bölümde beraberlik golünü bulamadı. Skoru koruyan Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 32 puanda kaldı ve Medipol Başakşehir'in 1 puan gerisinde ikinci sıraya inerek, liderlik koltuğunu rakibine devretti.

Evkur Yeni Malatyaspor ise puanını 19'a çıkartarak, 10. sıraya yükseldi.

DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de deplasmanda yaptığı son 4 maçta galip gelemedi.

Ligdeki son deplasman galibiyetini 8. haftada Atiker Konyaspor'u 2-0 yenerek alan Galatasaray, daha sonra dış sahada yaptığı 4 maçı da mağlup tamamladı.

Galatasaray, 10. haftada Trabzonspor'a 2-1, 12. haftada Medipol Başakşehir'e 5-1, 14. haftada Beşiktaş'a 3-0, son olarak 16. haftada Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda kalesinde 12 gole engel olamazken, sadece 3 gol atabildi.

YÖNETİM VE TUDOR'A İSTİFA ÇAĞRISI

Galatasaray taraftarları, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini ve teknik direktör Igor Tudor'u istifaya çağırdı.

Karşılaşmanın son anlarında takımları 2-1 gerideyken sarı-kırmızılı taraftarlar, "Tudor istifa" ve "Yönetim istifa" şeklinde tezahürat yaptı.

MALATYA 5 MAÇ SONRA KAZANDI

Evkur Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 5 maç sonra galip geldi.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği ligde son olarak 10. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ni mağlup eden Malatya temsilcisi, 5 maç sonra kazandı.

Sarı-siyahlı ekip, söz konusu 5 maçta 2 beraberlik alırken, 3 karşılaşmada da mağlup oldu.

BOUTAIB 8 GOLE ULAŞTI

Evkur Yeni Malatyaspor'un Faslı futbolcusu Khalid Boutaib, Süper Lig'deki gol sayısını 8'e çıkardı.

Ligde çıktığı 14 maçta 7 golü bulunan 30 yaşındaki Boutaib, Galatasaray'a karşı takımının ikinci golünü attı ve gol sayısını 8'e taşıdı.



NDIAYE İLK GOLÜNÜ ATTI

Galatasaray'ın Senegalli futbolcusu Badou Ndiaye, sarı-kırmızılılardaki ilk golünü Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında attı.



Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılıların başarılı orta sahası Badou Ndiaye için Malatya maçı ayrı bir önem taşıdı. Bu sezon Osmanlıspor'dan transfer olan Senegalli futbolcu, Galatasaray'daki ilk golünü kaydetti.



27 yaşındaki futbolcu ligde Malatya müsabakası ile sahada toplam 1297 dakika kaldı. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadyumu'ndaki TM Akhisarspor maçında da 2 asist yapmıştı.