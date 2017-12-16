Telles’den 9 asist

Eski Aslan Alex Telles, Porto'da bu sezon 22 maçta 9 asist yaptı. Brezilyalı sol bek, başarılarını takım olarak hep daha fazla gol atmak için çalışmalarına bağlarken, "Bir bek olarak önceliğim defans yapmak ancak takımıma gol katkısı verdiğimde mutlu oluyorum" dedi.