 Telles’den 9 asist – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    Telles’den 9 asist

    Telles’den 9 asist
    Eski Aslan Alex Telles, Porto'da bu sezon 22 maçta 9 asist yaptı. Brezilyalı sol bek, başarılarını takım olarak hep daha fazla gol atmak için çalışmalarına bağlarken, "Bir bek olarak önceliğim defans yapmak ancak takımıma gol katkısı verdiğimde mutlu oluyorum" dedi.
    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:25
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