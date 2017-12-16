G.Saray, Yeni Malatyaspor'a hazır!
Galatasaray, Süper Lig'de yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-kırmızılı takım, bugün Malatya'ya gidecek ve maç için kampa girecek.
Galatasaray'ın, Evkur Yeni Malatyaspor maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Mariano Filho, Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici yer almadı.
Sarı-kırmızılı takımın maç kadrosu şöyle:
Fernando Muslera, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Jason Denayer, Sofiane Feghouli.
- 16 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 15:24
-
Sneijder sürprizi
Toplam 5
Yorum
sercan korkmaz hiç düşünmeden alınması lazım,GS'a yıllarca emek verdi.Teknik zeka ve teknik bir ayağa sahip olan bu futbolcuyu hemen alalım.
-
Carole dönüyor, Cavanda gidiyor!
Toplam 2
Yorum
gssssssss sağ bek linnes sol bek carole den sol tarafta 3 gömlek ustun oynuyo lazım degıl kesınlıkle gelmesın gecen sezon sol taraf tem otoyolu gibydi
-
Aysal'dan Adnan Polat'a cevap
Toplam 3
Yorum
o şu bu salla gitsin... esas: Aysal efendi menecerlere verdiğin ortalama % komisyonu bi zahmet anlat.
G.Saray, Yeni Malatyaspor'a hazır! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.