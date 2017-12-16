 G.Saray, Yeni Malatyaspor'a hazır! – Fotomaç – 16 Aralık 2017 ;
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    16 Aralık 2017, Cumartesi
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    G.Saray, Yeni Malatyaspor'a hazır!

    G.Saray, Yeni Malatyaspor'a hazır!

    , Süper Lig'de yarın deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-kırmızılı takım, bugün Malatya'ya gidecek ve maç için kampa girecek.

    'ın, maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Mariano Filho, Tolga Ciğerci ve Iasmin Latovlevici yer almadı.

    Sarı-kırmızılı takımın maç kadrosu şöyle:

    Fernando Muslera, Maicon Roque, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Martin Linnes, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Badou Ndiaye, Tarık Çamdal, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Koray Günter, Jason Denayer, Sofiane Feghouli.

    1. 16 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 15:24
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