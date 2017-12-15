Uykusuz geceler
Oğlu doğduktan sonra evinde uyku düzeni bozulan Uruguaylı file bekçisinin zorlu maçlardaki kritik hataları da bu yorgunluğun eseri
'İYİ OYNAMAYA BAŞLASIN, DEVAMI GELİR'
Muslera'yı yedek kulübesine çekmeyi düşünmeyen Tudor'un ise kaleci antrenörleri Tomiç ve Fadıl Koşutan'la yaptığı toplantıda, "Her büyük kaleci böyle formsuz dönemler geçirebilir. Ben Muslera'ya güveniyorum. Sizden de idmanlarda onunla özel olarak ilgilenmenizi istiyorum'' dediği ve "Nando'nun sadece iyi oynayacağı bir maça ihtiyacı var. Bir maç iyi oynasın devamı gelecek'' cevabını aldı.
(Sabah)
- 15 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 08:48
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Müthiş takas! Beşiktaş hamlesini yapıyor
Toplam 11
Yorum
GS'li Arkadaşlar TÜRK diye beğenmemezlik yaptığınız adam avrupanın en iyi forvetlerinden biri.Ne istiyosunuz adamdan ayıp.Gsli olarak çok seviyorm
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Feghouli: Türkiye'de huzur var
Toplam 2
Yorum
Aslan TÜRKIYEMIZIN BÖYLE GÜZEL PROPAGANDASINI YAPAN FUTBOLCUYA HIC YOKTAN 3 MACCEZA VERENLER KESIN ARASTIRILMALI MUTLAK BIR FETTOS AYAGI CIKABILIR
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PFDK açıkladı: Gomis, Ayhan Akman, Okan Buruk...
Toplam 20
Yorum
ReReRe Türkiyede eksikliğiniz kafanızdaki yuvarlakların göz değil domates olmasıdır. Bir daha izleyin kimin kime ne yaptığımı, Gomismi rakibimi?
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