Cimbom'da temizlik zamanı!

Uzun süredir forma şansı bulamayan ve biletleri daha önceden kesilen De Jong ve Donk'un yanı sıra sarı-kırmızılıların Latovlevici ve Linnes'ten birini de elden çıkaracağı ve böylece 14 kişilik yabancı kontenjanında yer açılacağı öğrenildi.

14 kişilik kadroda şu yabancılar var: Muslera, Carrasso, Maicon, Mariano, Linnes, Latovlevici, Denayer, Ndiaye, Fernando, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis.

Sarı-kırmızılı yönetimi önümüzdeki günlerde çok hareketli bir transfer gündemi bekliyor. Kulübeye takviye yapmak isteyen Cimbom'da asıl plan sol taraf...

İlk 11'i mutlaka bir sol bekle güçlendirip, sol ön tarafa da yeni bir transfer yapmak isteyen Galatasaray'da rota belli. Aslan ilk olarak Kwadwo Asamoah'ın son kararını bekliyor. Yıldız oyuncuya rest çeken sarı-kırmızılılar kısa süre içinde bu transferi bitirmek ya da sezon sonu için garanti almak istiyor. Eğer bu transfer sonuçlanmazsa Cimbom, Atletico Madrid'den Filipe Luis'i almaya çalışacak. 32 yaşındaki Brezilyalı sol bekle gizliden gizliye prensip anlaşmasına varıldığı öne sürüldü.

SOL ÖNE KONOPLYANKA

İkinci hedef ise daha zorlu. 2 sezondur gündemde bulunan Ukraynalı yıldız Yevhen Konoplyanka konusunda Schalke ile temasa geçildi. 28 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi halinde şampiyonluk yarışında çok önemli katkı vereceğini iddia eden Igor Tudur'un talebi doğrultusunda, bu takviyeye önemli bir bütçe ayrıldı.

Ancak daha önce Belhanda'ya verilen yüksek bonservis ücreti ve beklenen performansın alınamaması sarı-kırmızılılarda akıllarda soru işareti bırakıyor.

RİSK ALMAYACAK

Tek sorun, Sevilla'ya 12.5 milyon Euro ödeyerek Konoplyanka'yı renklerine bağlayan Schalke'nin, tecrübeli oyuncuyu ucuza kaptırmaya niyetinin olmaması. Galatasaray Yönetimi bu nedenle, hocasıyla sorunlar yaşayan Ukraynalı oyuncuyu önce kiralayıp daha sonra bonservisini alma yöntemini zorlayacak. Hem Belhanda transferindeki risk alınmayacak hem de maliyet olabildiğince azalacak...