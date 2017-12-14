G.Saray'da Malatya hazırlıkları sürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda top kapma ve pas çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise iki ceza sahası arasında çift kale maç yapıldı.

Galatasaray, E. Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.