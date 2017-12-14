 G.Saray'da Malatya hazırlıkları sürdü – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Aralık 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    G.Saray'da Malatya hazırlıkları sürdü

    G.Saray'da Malatya hazırlıkları sürdü

    Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dar alanda top kapma ve pas çalışması yapan sarı-kırmızılı takım, antrenmanın devam eden bölümünde topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Ana bölümde ise iki ceza sahası arasında çift kale maç yapıldı.
    Galatasaray, E. Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00'de gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:34
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    G.Saray'da Malatya hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN