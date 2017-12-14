Gomis, Malatya karşısında sahada olacak mı?

Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan maçta rakibine yönelik yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Bafetimbi Gomis'in cezası belli oldu.

43. maddeye göre oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan oyunculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 maçtan men cezası veriliyor.

PFDK'nın kararına göre Gomis'in rakibine yönelik yaptığı eylemin ciddi olmaması ve ayrıca rakibinin tahriğinden dolayı cezası hafifletildi ve Fransız yıldızın cezası 1 maça indirildi.

Gomis'e de tahrik indirimi uygulandı ve yıldız futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynanacak maçta bir maçlık cezasını çekti ve hafta sonunda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçta forma giyebilecek.