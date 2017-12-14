 Gomis, Malatya karşısında sahada olacak mı? – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    , Malatya karşısında sahada olacak mı?

    Gomis, Malatya karşısında sahada olacak mı?

    Akhisar maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı 'e 1 maç ceza verildi. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediye maçında oynayamayan Gomis, Malatya deplasmanında sahada olabilecek.

    ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında oynanan maçta rakibine yönelik yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören Bafetimbi 'in cezası belli oldu.

    43. maddeye göre oyun kurallarına aykırı olarak sert ve ciddi faul yapan oyunculara 2 ila 4, şiddetli harekette bulunan futbolculara ise 3 ila 6 maçtan men cezası veriliyor.

    PFDK'nın kararına göre Gomis'in rakibine yönelik yaptığı eylemin ciddi olmaması ve ayrıca rakibinin tahriğinden dolayı cezası hafifletildi ve Fransız yıldızın cezası 1 maça indirildi.

    Gomis'e de tahrik indirimi uygulandı ve yıldız futbolcu Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynanacak maçta bir maçlık cezasını çekti ve hafta sonunda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanacak maçta forma giyebilecek.

    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:31
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