 Özhan Canaydın Konferans Salonu açıldı – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
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    13 Aralık 2017, Çarşamba
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    Konferans Salonu açıldı

    <a href="/index/ozhan-canaydin?id=2308d97e-a3a4-44de-923b-f34696787d25" class="" rel="tag">Özhan Canaydın</a> Konferans Salonu açıldı

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi Galatasaray Stadyumu'nda Konferans Salonu açıldı.

    Galatasaray aralık ayı divan kurulu öncesinde stadyumda yeni yapılan konferans salonu açılışı gerçekleşti. Merhum eski başkan 'ın adının verildiği konferans salonunun açılışı, sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, 'ın eşi Asuman Canaydın, oğlu Murat Canaydın ve Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar'ın kurdeleyi kesmesiyle yapıldı. Burada konuşma yapan Dursun Özbek, "Özhan Canaydın her zaman kalbimizde yaşıyor. Bize kazandırdığı muhteşem eserin her zaman onunla beraber yaşadığımızın göstergesi olarak Özhan ağabeyin adını verdik, rahmetle anıyoruz. Bu salonun Galatasaray Spor Kulübü'ne hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:24
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