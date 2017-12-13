Ayrılmayacağım

Galatasaray'ın devre arasında da kadrosuna katmayı hedeflediği Kwadwo Asamoah, Juventus'tan ayrılmayı hiç düşünmediğini söyleyerek şaşırttı. İtalyan basınına konuşan Ganalı futbolcu, "Sakatlıklardan sonra fiziksel olarak toparlanamamıştım ancak şu an çok iyi durumdayım" şeklinde konuştu.