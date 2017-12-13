 Ayrılmayacağım – Fotomaç – 13 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Aralık 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ayrılmayacağım

    Ayrılmayacağım
    Galatasaray'ın devre arasında da kadrosuna katmayı hedeflediği Kwadwo Asamoah, Juventus'tan ayrılmayı hiç düşünmediğini söyleyerek şaşırttı. İtalyan basınına konuşan Ganalı futbolcu, "Sakatlıklardan sonra fiziksel olarak toparlanamamıştım ancak şu an çok iyi durumdayım" şeklinde konuştu.
    1. 13 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ayrılmayacağım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN