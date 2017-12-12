 Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi! – Fotomaç – 12 Aralık 2017 ;
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    12 Aralık 2017, Salı
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    Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!

    Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!

    İran U17 Milli Takımı'nda da oynayan , 'a imza atmak için İstanbul'a geldi.

    İran'ın Saipa takımının altyapısında oynayan 16 yaşındaki futbolcu , 'a transfer olmak için İstanbul'a geldi.

    U17 İran Milli Takımı'nda forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

    CNN Türk'ün haberine göre; Genç futbolcu görüşmeler için İstanbul'a geldi. Transferin resmiyet kazanması halinde İranlı forvet devre arasında takıma katılacak. 16 yaşındaki forvet, kanatlarda da görev yapabiliyor.

    1. 12 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 09:54
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