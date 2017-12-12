Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
İran U17 Milli Takımı'nda da oynayan Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geldi.
İran'ın Saipa takımının altyapısında oynayan 16 yaşındaki futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray'a transfer olmak için İstanbul'a geldi.
U17 İran Milli Takımı'nda forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
CNN Türk'ün haberine göre; Genç futbolcu görüşmeler için İstanbul'a geldi. Transferin resmiyet kazanması halinde İranlı forvet devre arasında takıma katılacak. 16 yaşındaki forvet, kanatlarda da görev yapabiliyor.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 09:54
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Antalyaspor’da istifa depremi!
Toplam 3
Yorum
Eren takım dibe vurdu aslında bu adamlara hapis cezası verecen takımı kullandı reklamını yaptı takım battı öyle kolaymı istifa etmek Allahtan bul
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Güzel kura çektik
Toplam 2
Yorum
karakartal Erken ötmüş; güzel kuramı kötü kuramı çektiler almanlara göstereceğiz.
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Antalyaspor’da istifa depremi!
Toplam 3
Yorum
mERT takımı batırdın suç sende değil senin gibi birini başkan yapanda diğer takımlarla aramızı bozdun inş bidaha takımın etrafında bile olma
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