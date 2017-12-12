Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!

İran'ın Saipa takımının altyapısında oynayan 16 yaşındaki futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray'a transfer olmak için İstanbul'a geldi.



U17 İran Milli Takımı'nda forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.



CNN Türk'ün haberine göre; Genç futbolcu görüşmeler için İstanbul'a geldi. Transferin resmiyet kazanması halinde İranlı forvet devre arasında takıma katılacak. 16 yaşındaki forvet, kanatlarda da görev yapabiliyor.



