Tudor’dan takıma jest
SYED'İ OKUYOR
Akhisar maçının ardından İgor Tudor'un Matthew Syed'i okuduğu ortaya çıktı. Son haftalarda en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Hırvat çalıştırıcının elinde, İngiliz yazarın hatalardan ders çıkarma temalı 'Kara Kutu Düşüncesi' adlı kitap vardı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:04
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
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