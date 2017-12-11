 Tudor’dan takıma jest – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Tudor’dan takıma jest

    Tudor’dan takıma jest
    Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Akhisar Belediyespor karşısında alınan 4-2'lik galibiyet sonrasında rahat bir nefes aldı. Karşılaşma sonrasında oyuncularına tek tek teşekkür eden İgor Tudor, "Sizlere mücadelenizden ve takıma sahip çıkmanızdan ötürü teşekkür ediyorum" dedi. Hırvat teknik adam, bu kısa konuşmasının ardından Salı günü Sivas Belediye ile oynanacak kupa maçı nedeniyle haftalık planlamada yer alan antrenmanı iptal etti.

    SYED'İ OKUYOR
    Akhisar maçının ardından İgor Tudor'un Matthew Syed'i okuduğu ortaya çıktı. Son haftalarda en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Hırvat çalıştırıcının elinde, İngiliz yazarın hatalardan ders çıkarma temalı 'Kara Kutu Düşüncesi' adlı kitap vardı.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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