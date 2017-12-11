 Sol beke Pape iddiası – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Sol beke Pape iddiası

    Sol beke Pape iddiası
    İNGİLİZ basını, Galatasaray'ın Crystal Palace forması giyen Pape Souare için devreye girdiğini ileri sürdü... Daily Mail'de yer alan haberde, Senegalli sol bekle Marsilya'nın da ilgilendiği belirtilirken, transferin kiralık olarak bitebileceği kaydedildi. 27 yaşındaki Souare, geçen yıl ağır bir trafik kazası geçirmiş, tedavisinin ardından 1 yıl sonra sahalara dönmüştü.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:00
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