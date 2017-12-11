Mariano ilk yarıyı kapattı
Galatasaray, TM Akhisarspor maçında sakatlanan Mariano hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de dün Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan Mariano Filho'nun sağlık durumu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maçın 10. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı oyuncu ile ilgili olarak, "Yapılan MR tetkiklerinin ardından, sol bacak üst arka adalede ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Mariano'nun, devre arası öncesi kalan maçlarda oynayamayacağı öğrenildi.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:51
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Bize vursunlar önemli değil!
Toplam 1
Yorum
BJK 1903 SENOL HOCANIN CENK INADI SAMPIYONLUGUMUZ MAL OLACAK ARKADAS CENK GOL ATMASI ICIN ILLA PENALTIMI CALINMALI SEN NEGREDOYU OYNATMA BAKALIM HEP
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Sumudica: "Beşiktaş, bizim mücadelemize karşı fırsat bulamadı"
Toplam 2
Yorum
GS Lİ Başarılar. Tek başınada olsa savaşır , pres yapar. Yalnız kolay pozisyonu auta atar zor olanı gol yapar.
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Gemileri yaktı
Toplam 1
Yorum
REAL Hic bir oyuncu kulüpten üstün degildir. Huzurluksuz yapacak kisiye GÜLE GÜLE!!!!!
Mariano ilk yarıyı kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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