 İki maçı çevirdi – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    İki maçı çevirdi

    İki maçı çevirdi
    Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon geriye düştüğü maçların ikisinde kazanan taraf oldu. Ligin 6. haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılı takım, müsabakanın son bölümünde kaydettiği iki golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Akhisar karşısında 2-0'dan 4-2'lik galibiyete ulaştı.

    TARAFTARLARIYLA COŞUYOR
    Bu sezon Türk Telekom'da taraftarlarının desteği altında oynayan sarı-kırmızılılar, topladığı 32 puanın 22'sini Türk Telekom Stadı'nda elde etti. Galatasaray, taraftarı önünde oynadığı 8 maçın 7'sini kazanırken, birinde ise berabere kaldı
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:01
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