İki maçı çevirdi

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon geriye düştüğü maçların ikisinde kazanan taraf oldu. Ligin 6. haftasındaki Bursaspor karşılaşmasında ilk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılı takım, müsabakanın son bölümünde kaydettiği iki golle 3 puanı hanesine yazdırdı. Akhisar karşısında 2-0'dan 4-2'lik galibiyete ulaştı.



TARAFTARLARIYLA COŞUYOR

Bu sezon Türk Telekom'da taraftarlarının desteği altında oynayan sarı-kırmızılılar, topladığı 32 puanın 22'sini Türk Telekom Stadı'nda elde etti. Galatasaray, taraftarı önünde oynadığı 8 maçın 7'sini kazanırken, birinde ise berabere kaldı