İki maçı çevirdi
TARAFTARLARIYLA COŞUYOR
Bu sezon Türk Telekom'da taraftarlarının desteği altında oynayan sarı-kırmızılılar, topladığı 32 puanın 22'sini Türk Telekom Stadı'nda elde etti. Galatasaray, taraftarı önünde oynadığı 8 maçın 7'sini kazanırken, birinde ise berabere kaldı
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:01
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Avrupa Kartal'ı ligde 'Has'ta!
Toplam 13
Yorum
gsssssss gecen sezon gs nın fb nın ts nın kayserının olmadıgı bı lıgde sampıyn oldunuz hadı gorelım sızı lıg burda sız nerdsınız
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Şenol Güneş'e saldırı iddiası
Toplam 2
Yorum
Ex önce adam olacaksin sonra hesap soracaksin. öyle milleti tokatlarsan senide birgün tokatlayan cikar. Kendinizi bi halt saniyorsunuz.
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Güneş: “Yüzde 150 penaltı”
Toplam 5
Yorum
yalanci filosof isiniz gucunuz tineri cekip yalan soylemek
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