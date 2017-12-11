G.Saray'ın teklifi belli oldu
Galatasaray'ın Atletico Madrid'de forma giyen Filipe Luis için yapmaya hazırlandığı teklif ortaya çıktı!
Sol bek için isim arayan ve gözüne Atletico Madrid'den Filipe Luis'i kestiren Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızla ilgilendiği yabancı basında da gündem olmuştu.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, sarı kırmızılı ekibin Filipe Luis için teklif yapacağını açıklamasının ardından bu kez de teklifin detayları ortaya çıktı.
AS'ın yanı sıra İtalyan Tutto Mercato sitesi, Galatasaray'ın 32 yaşındaki oyuncuya 4.5 milyon €'luk teklif götüreceğini yazdı.
Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Filipe Luis bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:19
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BASTIRma
Toplam 20
Yorum
Cafer Sahada hic is yapmayan ve sürürnen bu kadar adam varken neden Negredo lens orkan oynamaz.Kayseriyi yenemedikten sonra gs yi dagitsan ne olur
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BASTIRma
Toplam 20
Yorum
Kartalpencesi ligdeki en önemli rakibini futbolunla gecen hafta sirkülase ediyorsun ve bu takimdan 5 puan geride kaliyorsun.Demek ki bir yerlerde hatavar
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İki oyuncu alır zirveyi zorlarız
Toplam 2
Yorum
ts neden kimse sol bekteki açığı göremiyor. mas gördüğüm en kötü sol bek
G.Saray'ın teklifi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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