G.Saray'ın teklifi belli oldu

Sol bek için isim arayan ve gözüne Atletico Madrid'den Filipe Luis'i kestiren Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızla ilgilendiği yabancı basında da gündem olmuştu.

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, sarı kırmızılı ekibin Filipe Luis için teklif yapacağını açıklamasının ardından bu kez de teklifin detayları ortaya çıktı.

AS'ın yanı sıra İtalyan Tutto Mercato sitesi, Galatasaray'ın 32 yaşındaki oyuncuya 4.5 milyon €'luk teklif götüreceğini yazdı.

Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Filipe Luis bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.



