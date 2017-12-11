 G.Saray'ın teklifi belli oldu – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    G.Saray'ın teklifi belli oldu

    G.Saray'ın teklifi belli oldu

    Galatasaray'ın Atletico Madrid'de forma giyen Filipe Luis için yapmaya hazırlandığı teklif ortaya çıktı!

    Sol bek için isim arayan ve gözüne Atletico Madrid'den Filipe Luis'i kestiren Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızla ilgilendiği yabancı basında da gündem olmuştu.

    İspanya'nın önde gelen gazetelerinden AS, sarı kırmızılı ekibin Filipe Luis için teklif yapacağını açıklamasının ardından bu kez de teklifin detayları ortaya çıktı.

    AS'ın yanı sıra İtalyan Tutto Mercato sitesi, Galatasaray'ın 32 yaşındaki oyuncuya 4.5 milyon €'luk teklif götüreceğini yazdı.

    Atletico Madrid'le olan sözleşmesi 2019'da sona erecek olan Filipe Luis bu sezon çıktığı 16 resmi maçta 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:19
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