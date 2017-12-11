Belhanda yıldızlaştı

İlk yarının sonunda G.Saray taraftarlarının ıslıklarıyla soyunma odasına giden Younes Belhanda ikinci yarı performansını katladı. Akhisar karşısında G.Saray'ın üçüncü golünü ağlara bırakan Faslı futbolcu, ayrıca 90 kez topla buluştu, 67 pas atıp yüzde 85.1 isabet sağladı. 5 kilit pası verdi. 8 orta attı. 3'te 3 başarılı uzun top attı. 2 kez adam geçti. 2 de top kaptı.