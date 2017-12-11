 Belhanda yıldızlaştı – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Aralık 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Belhanda yıldızlaştı

    Belhanda yıldızlaştı
    İlk yarının sonunda G.Saray taraftarlarının ıslıklarıyla soyunma odasına giden Younes Belhanda ikinci yarı performansını katladı. Akhisar karşısında G.Saray'ın üçüncü golünü ağlara bırakan Faslı futbolcu, ayrıca 90 kez topla buluştu, 67 pas atıp yüzde 85.1 isabet sağladı. 5 kilit pası verdi. 8 orta attı. 3'te 3 başarılı uzun top attı. 2 kez adam geçti. 2 de top kaptı.
    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:00
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Belhanda yıldızlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN