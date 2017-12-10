 U21’ler fark attı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Aralık 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    U21’ler fark attı

    U21’ler fark attı
    GALATASARAY U21 takımı, Akhisar'ı gole boğdu. Sarıkırmızılı takım Ahmet, Barış Zeren (2) ve Sunday Alimi'nin golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. U14 Ligi'nde oynanan derbide ise Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 yendi.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:39
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    U21’ler fark attı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN