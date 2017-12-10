U21’ler fark attı

GALATASARAY U21 takımı, Akhisar'ı gole boğdu. Sarıkırmızılı takım Ahmet, Barış Zeren (2) ve Sunday Alimi'nin golleriyle rakibini 4-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. U14 Ligi'nde oynanan derbide ise Beşiktaş, Galatasaray'ı 1-0 yendi.