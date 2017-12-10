Tudor'un elindeki kitabın sırrı ortaya çıktı!
Galatasaray'da 4-2 kazanılan Akhisarspor maçının ardından gözler yine teknik direktör Igor Tudor'un üzerindeydi. Hırvat teknik adamın maç sonu elindeki kitap dikkat çekti.
Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor son dönemde en çok tartışılan isimlerin başında geliyor. Sarı-kırmızılı takımdaki geleceği adeta pamuk ipliğine bağlı olan Hırvat hocanın her maçtan önce kaybederse gönderileceği yüksek sesle konuşuluyor.
Geçtiğimiz hafta alınan ağır Beşiktaş mağlubiyetinden sonra oynanacak Akhisarspor maçı da Hırvat teknik adam için bu havada geçti. Galatasaray'ın 2-0 geriye düştüğü maçı 4-2 kazanması Tudor'a derin bir nefes aldırdı.
İŞTE OKUDUĞU O KİTAP!
39 yaşındaki genç teknik adamın maçta sonra elinde olan bir kitap ise gözlerden kaçmadı. Tudor, İngiliz yazar Matthew Syed'in "Black Box Thinking" kitabını okuyor. Kitapta genel olarak başarılı birey ve kurumların büyük hatalarla nasıl başa çıktığını ve izleyen dönemde nasıl toparlandıklarını anlatılıyor.
Hırvat teknik adamın bu kitabı okuması yaptığı hataların farkında olduğunun bir göstergesi olarak yorumlandı. Tudor, "Black Box Thinking" kitabının Hırvatça çevirisini okuyor. Kitabın Türkçe çevirisi ise yok. İngilizce olanı 42 TL'ye satılıyor.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:47
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Denizli'den 3 isme sert eleştiri
Toplam 1
Yorum
aydın böyle bir maça deneyimsiz hakemin verilmesi fotbol adına rezalet yasın kendini yere bıraktı hakemler göremedi mhk başkanı hangi takımdan
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Tek kişilik ordu
Toplam 1
Yorum
HAGİ10 NDİAYE BELHANDA FEGHOLİ FERNANDIO RAKİP KALEYE DAHA YAKIN OYNAMALILAR. ÖZELLİKLE NDİAYE
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TT Stadı'nda forma skandalı
Toplam 6
Yorum
Gürol Daldaban Bu ne biçim bir zihniyet,bunun bir izahı varmı acaba .Vah benim TÜRKİYEM .
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