Galatasaray'dan Mariano açıklaması
Galatasaray, TM Akhisarspor maçında sakatlanan Mariano hakkında açıklama yaptı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de dün Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan Mariano Filho'nun sağlık durumu belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maçın 10. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı oyuncu ile ilgili olarak, "Yapılan MR tetkiklerinin ardından, sol bacak üst arka adalede ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.
Mariano'nun, devre arası öncesi kalan maçlarda oynayamayacağı öğrenildi.
- 10 Aralık 2017, Pazar
- Güncelleme: 16:22
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Şener sağ şeritte Isla’yı taca attı
Toplam 1
Yorum
taraftar aslında sener sag kanat ıslada sol kanat oynasa yonetım sol kanat almasına gerek yok hoca bır denese pisman olmaz sol kanat yerıne forvet al
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Ali Koç, F.Bahçe taraftarına seslendi!
Toplam 4
Yorum
taraftar insallah baskanımız alı koc olacak allahın ıznıyle
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Gomis'ten Mustafa Yumlu'ya imaj sözleri
Toplam 3
Yorum
FB Mustafa YUMLU futbol etik ve ahlak kuralları hiçe sayan bir Futbolcu FB maçı sonrası biz yazdık şimdi GS maçında aynı olaylar yazık kim dur
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