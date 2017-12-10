 Galatasaray'dan Mariano açıklaması – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    Galatasaray'dan Mariano açıklaması

    Galatasaray'dan Mariano açıklaması

    Galatasaray, TM Akhisarspor maçında sakatlanan Mariano hakkında açıklama yaptı.

    Galatasaray'ın Süper Lig'de dün Teleset Mobilya Akhisarspor'u konuk ettiği maçta sakatlanan Mariano Filho'nun sağlık durumu belli oldu.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, maçın 10. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Brezilyalı oyuncu ile ilgili olarak, "Yapılan MR tetkiklerinin ardından, sol bacak üst arka adalede ikinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

    Mariano'nun, devre arası öncesi kalan maçlarda oynayamayacağı öğrenildi.

    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 16:22
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