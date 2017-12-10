Dursun Özbek'in locasında olay!

Geçen hafta Beşiktaş maçında alınan mağlubiyetin ardından Galatasaray'ın dünkü maçın ilk yarısını da geride kapaması tribünlerin tepkisine neden oldu. İlk yarı sonunda takımlar soyunma odasına giderken sarı kırmızılı tribünlerden, "yönetim istifa" sesleri yükselmeye başladı. Bunun üzerine maçı protokol tribününde yöneticilerle izleyen bir kişi ellerini havaya kaldırırak taraftarlara doğru bir hareket yaptı. Bu hareket üzerine tribünlerden sesler yükselmeye başladı. Ancak olay fazla büyümeden kısa sürede yatıştı.



BİRBİRLERİNİ KUTLADILAR

Maçın ilk yarısında kabus yaşayan protokol tribünü ikinci yarı sonunda ise bayram yerine döndü. Karşılaşma sonu yöneticiler birbirini kutlarken, gelen liderlik keyifleri ikiye katladı.Galatasaray sezonun 15.hafta maçında sahasında 4-2 kazandığı Akhisarspor mücadelesinde Türk Telekom Stadı'nda tansiyon bir hayli yüksekti. İlk yarı sonunda statta Özbek ve Tudor'u istifaya çağıran taraftarlar, Fatih Terim tezahüratları yaptı.

Dursun Özbek'in locasına yakın olan ve aşağıda bulunan taraftarlar, Özbek'in locasına yönelerek tepki gösterdi. Başkan Özbek'in locasındaki yönetici Alper Narman taraftarlara el kol hareketleri yapınca taraftarlar adeta çıldırdı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar aşağıdan Özbek'in locasına bazı cisimler fırlattı.. Dursun Özbek ise yanındaki kişiyi sakinleştirmeye çalıştı.



