 2 değişiklik yaptı – Fotomaç – 10 Aralık 2017 ;
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    10 Aralık 2017, Pazar
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    2 değişiklik yaptı

    2 değişiklik yaptı
    İgor Tudor, Galatasaray'ın kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Hırvat teknik adam, Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan oyunculardan Jason Denayer ve Garry Rodrigues'i Teleset Mobilya Akhisarspor maçının yedekleri arasında yer verirken, bu isimlerin yerine Martin Linnes ile Yasin Öztekin'i sahaya sürdü.
    1. 10 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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