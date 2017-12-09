Sol beke 3 aday

1-KDADWO ASAMOAH GELME iHTiMALi (%10

CİMBOM'un sezon başında peşinden koştuğu Ganalı yıldız listenin ilk sırasında yer alıyor. Ancak Juventus'ta düzenli forma bulması ve mutlu olduğunu söylemesi transferin önündeki en büyük engel. Sarı-kırmızılılar, devre arasında bir kez daha yoklayacak.



?2-FiLiPE LUiS GELME iHTiMALi (%60)

ASLAN, Asamoah transferini imza aşamasına getiremezse Atletico Madrid'den Filipe Luis'e yönelecek. Kulübü ile 4.5 milyon euro'ya el sıkışıldı. Oyuncuya da 3 milyon euro verilecek. Arda Turan'ın Atletico'dan tavla arkadaşı olan Filipe de sıcak bakıyor



3-ATİLA TURAN GELME iHTiMALi (%30)

GALATASARAY gelecek sezondan itibaren yabancı kontenjanın azaltılması ihtimalini de düşünerek Kayserispor'un sol beki Atila'ya da kanca atmış durumda. Performansıyla Milli Takım'a kadar yükselen 25 yaşındaki futbolcu 3. alternatif olarak düşünülüyor