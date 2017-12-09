 Sol beke 3 aday – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Sol beke 3 aday

    Sol beke 3 aday
    1-KDADWO ASAMOAH GELME iHTiMALi (%10
    CİMBOM'un sezon başında peşinden koştuğu Ganalı yıldız listenin ilk sırasında yer alıyor. Ancak Juventus'ta düzenli forma bulması ve mutlu olduğunu söylemesi transferin önündeki en büyük engel. Sarı-kırmızılılar, devre arasında bir kez daha yoklayacak.

    ?2-FiLiPE LUiS GELME iHTiMALi (%60)
    ASLAN, Asamoah transferini imza aşamasına getiremezse Atletico Madrid'den Filipe Luis'e yönelecek. Kulübü ile 4.5 milyon euro'ya el sıkışıldı. Oyuncuya da 3 milyon euro verilecek. Arda Turan'ın Atletico'dan tavla arkadaşı olan Filipe de sıcak bakıyor

    3-ATİLA TURAN GELME iHTiMALi (%30)
    GALATASARAY gelecek sezondan itibaren yabancı kontenjanın azaltılması ihtimalini de düşünerek Kayserispor'un sol beki Atila'ya da kanca atmış durumda. Performansıyla Milli Takım'a kadar yükselen 25 yaşındaki futbolcu 3. alternatif olarak düşünülüyor
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:00
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