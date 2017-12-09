Sol beke 3 aday
CİMBOM'un sezon başında peşinden koştuğu Ganalı yıldız listenin ilk sırasında yer alıyor. Ancak Juventus'ta düzenli forma bulması ve mutlu olduğunu söylemesi transferin önündeki en büyük engel. Sarı-kırmızılılar, devre arasında bir kez daha yoklayacak.
?2-FiLiPE LUiS GELME iHTiMALi (%60)
ASLAN, Asamoah transferini imza aşamasına getiremezse Atletico Madrid'den Filipe Luis'e yönelecek. Kulübü ile 4.5 milyon euro'ya el sıkışıldı. Oyuncuya da 3 milyon euro verilecek. Arda Turan'ın Atletico'dan tavla arkadaşı olan Filipe de sıcak bakıyor
3-ATİLA TURAN GELME iHTiMALi (%30)
GALATASARAY gelecek sezondan itibaren yabancı kontenjanın azaltılması ihtimalini de düşünerek Kayserispor'un sol beki Atila'ya da kanca atmış durumda. Performansıyla Milli Takım'a kadar yükselen 25 yaşındaki futbolcu 3. alternatif olarak düşünülüyor
- 09 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:00
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"Tarihin en iyi futbolcusu benim"
Toplam 10
Yorum
kosovali Messi ve Ronaldo cok balli , cunku onlarda shevcenko ronaldo ( brezilya ) , ronaldinho , delpiero , Henry , Berkamp , Nistelrooy ,vs yok
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Avrupa'ya Güneş doğdu
Toplam 18
Yorum
BURAK FB ULAN GS KUPALARI GETİRDİ BUKADAR KONUŞULMADI ALT TARAFI 2. TURA ÇIKTI BU NE YA FB VE GS BU KUPADA ÇEYREK OYNADI BE 2.TUR NEYMİŞ PEH........
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 48
Yorum
BJK BEN PUAN HESAPLAMAYI BİLİYORUM DA SENİN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEYİN VAR GİBİ.TECRÜBEYLE OLUR
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