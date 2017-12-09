 Galatasaray'da şok sakatlık – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Galatasaray'da şok sakatlık

    Galatasaray'da şok sakatlık

    Akhisar'ı konuk eden Galatsaray'da Mariano sakatlanarak oyundan çıktı.

    Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor karşı karşıya geldi. Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano, 10. dakikada sakatlandı.

    Oyuna devam edemeyen Mariano, 10. dakikada yerini Jason Denayer'e bıraktı.

    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:08
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