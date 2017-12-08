 Otel son dönemeçte – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Otel son dönemeçte

    Otel son dönemeçte
    Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Mecidiyeköy'de yapımı devam eden otelin 6-8 ay içinde tamamlanarak hizmete gireceğini açıkladı. Turizmin giderek düzeldiğini kaydeden Özbek "Bizim yavaşlamamızın sebebi kötü bir zamanda açılış yapmamak istememizdendi. Şimdi turizm faaliyetleri düzelince yeniden hızlandık, zannediyorum ki 6-8 ay içerisinde oteli tamamlayacağız" dedi.
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:15
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