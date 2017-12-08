Otel son dönemeçte

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Mecidiyeköy'de yapımı devam eden otelin 6-8 ay içinde tamamlanarak hizmete gireceğini açıkladı. Turizmin giderek düzeldiğini kaydeden Özbek "Bizim yavaşlamamızın sebebi kötü bir zamanda açılış yapmamak istememizdendi. Şimdi turizm faaliyetleri düzelince yeniden hızlandık, zannediyorum ki 6-8 ay içerisinde oteli tamamlayacağız" dedi.