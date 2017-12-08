Aslan’a ihtar cezası

PFDK, derbi karşılaşma sonrası Galatasaray'ı uyarmakla yetindi. Deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı şimdilik ihtar cezası verilmesine karar verdi