 Aslan’a ihtar cezası – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Aslan’a ihtar cezası

    Aslan’a ihtar cezası
    PFDK, derbi karşılaşma sonrası Galatasaray'ı uyarmakla yetindi. Deplasmanda oynanan Beşiktaş maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı şimdilik ihtar cezası verilmesine karar verdi
    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:22
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