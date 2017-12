“Hedefimiz ligi şampiyon bitirmek”

Bu sezon takıma katılan Brezilyalı futbolcu Maicon , sarı-kırmızılı kulübün dergisinin 172. sayısına açıklamalarda bulundu. Futbola babasından dolayı başladığını belirten başarılı futbolcu, "Profesyonel değildi. Amatör bir oyuncuydu ama yaşadığımız yerde oynadığı futbolla adını duyurmuştu, bilinen bir isimdi. Her zaman babamın elinden tutup onun antrenmanlarına gittim. Tahmin ediyorum ki, yürümeye başladığım günden bu yana topun peşinden gidiyorum" diye konuştu.20 yaşında Porto'ya transfer olurken potansiyelinin farkında olduğunu söyleyen Maicon, "Bir yere gelebileceğime çok inanıyordum. Mamore'de altı ay kaldım. Ondan sonra Cruzeiro'ya transfer oldum. 20 değil, 19 yaşındaydım; Portekiz'e denenme amaçlı olarak gittim. Cabofriense'de bir - iki maç oynadım. Cruzeiro ile kontratım devam ediyordu bu süre içinde İpatinga'dan bir transfer teklifi geldi. Onlarla anlaşmak üzereydim. Ama Cruzeiro'dan hocam aradı, 'Portekiz'de denenmek ister misin?' diye sordu. O sırada İpatinga ile anlaşmaya varsaydım, yani imza atsaydım; beni ve ailemi çok rahatlatacak bir anlaşma olacaktı. Çok düşündüm ve şansımı Avrupa'da denemekten yana kullandım. Belki de o an için bir risk aldım ama bunun doğru bir karar olduğunu bugün görebiliyorum" şeklinde konuştu.Çalıştığı takımlarda Porto'dayken Villas Boas'ı öne koyduğunu vurgulayan Maicon, "Bir sezonda dört kupa kazandık. Avrupa şampiyonu olduk. Onunla takım olarak harika bir sezon geçirdik" dedi.Porto'dan ayrılması ile ilgili 'O an için Porto sayfasının kapanması gerekiyordu' diyen Brezilyalı futbolcu, "Bu kararı ailemle beraber verdik. O günlerde aile olarak Brezilya özlemimiz de vardı. İyi bir teklif geldi Sao Paulo'dan dönme kararı aldık. Önemli bir tecrübe oldu Sao Paulo benim için" ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın teklifi ilk ulaştığında neler hissettiğinin sorulması üzerine Maicon, "Porto, Portekiz'in en iyi kulübü Sao Paulo da Brezilya'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Gelmeden önce bana "Türkiye'nin en büyük kulübü kim?" diye sorsalar şüphesiz Galatasaray derdim. Gelince de bunu gördüm. Galatasaray'ın teklifi geldiğinde fazla düşünmedim. Eşimle konuştuk ve Galatasaray'a gelme kararı aldık" diye cevap verdi.Karabükspor maçında son dakikada attığı golle galibiyeti getirmesinin hatırlatılması üzerine başarılı defans oyuncusu, "O maçla ilgili bakışım, hakemin yaptığı hatadan dolayı Bence hakemin verdiği penaltı kararı, doğru bir karar değildi. Sonuçta bütün hakemlere saygım var. Futbolcunun her zaman hakemlerle arasındaki ilişkiyi iyi ayarlaması gerekir. Çünkü sahada oyunu yöneten kişi onlar Maç içinde gelişen bir tepkiydi belki de O maçta gol atacağımı hissettim diyebilirim. Güzel de bir gol attım" dedi.Porto'da sağ bek oynadığı dönemde ofansif yönünü geliştirdiğini ifade eden Maicon, sözlerini şöyle sürdürdü:"Porto'da sağ bekte 15 maç üst üste oynadım. Benim için önemli bir deneyimdi. Ofansif olarak kendimi geliştirdim o dönemde. Kendi oyun stilimde zaten ofansif özellikler var. Doğru ifade etmek gerekirse gole yakın bir oyuncu olabiliyorum. Bir defans oyuncusu için önemli bir özellik. Mutlaka bu desteği vermeye devam edeceğim."Brezilya Milli Takımı'na gitmenin büyük bir gurur olduğunu söyleyen Maicon, "Dünyadaki bütün ülke vatandaşları için öyledir diye tahmin ediyorum ama biz Brezilyalılar için çok daha önemli milli takımda olmak. Ben de milli takımda yer almayı çok istiyorum. Çok önemli kulüplerde forma giydim ve başarıların içinde yer aldım. Milli takım için her zaman çalışmalısınız. Benim yapabileceğim de, o daveti almak için çok çalışmak. Ben de onu yapıyorum. Ama bunun sonucunda gidemezsem de yapabileceğim bir şey yok" diye konuştu.Copa Libertadores'te The Strongest maçında kaleci Denis Cesar kırmızı kart gördüğünde kaleye geçmesinin hatırlaması üzerine Maicon, "O maçı hiçbir zaman unutmayacağım. O an için aslında kaleye geçmeyi kimse istemez. Ama ben sorumluluğu alıp kaleye geçtim. Sadece benim için değil, tüm Sao Paulo taraftarları için unutulmaz bir maç oldu. Hatta kariyerimde en etkilendiğim maç diyebilirim" yorumunu yaptı. Brezilyalı futbolcu, Melo'nun kaleye geçip penaltı kurtarmasını hatırladığını ve önemli bir kurtarış olduğunu söyledi.Süper Lig'e iyi başladıklarını söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Başlangıç performansımız çok iyiydi. Şu an için söyleyeceğim birbirimize daha çok sarılmamız gerektiği. Mücadele futbolda çok önemli. Biz bu çıkışı mücadele ederek yakaladık. Öyle de devam etmeliyiz. Bunu yapacak güç bizde var. Bütün takımın hedefi ligi şampiyon bitirmek. Başaracak da güçteyiz" değerlendirmesinde bulundu.Defans olarak maçlarda zorlandığı isimleri de açıklayan Brezilyalı futbolcu, "Oynadığınız bütün forvetler size ister istemez sıkıntı yapıyor. İsimlerden ziyade sizin ve takım arkadaşlarınızın konsantrasyonu önemli diye düşünüyorum. Çok önemli isimlere karşı oynadım. Bunlar arasında İbrahimoviç, Balotelli, Higuain, Aquero gibi isimler var. Ama bence isimsiz bir forvet günündeyken size bu isimlerden çok daha fazla sorun çıkartır. O yüzden önemli olan karşıdakinin değil, sizin performansınız" şeklinde konuştu.